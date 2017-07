Polizei ermittelt nach Massenschlägerei auf Ascheberger Kirmes

Eine Massenschlägerei hat die Kirmes in Ascheberg am Abend überschattet. 20 Schläger sollen im Ortskern auf dem Kirmesgelände an der Sandstraße aufeinander los gegangen sein. Bei Feuerwehr und Polizei waren gleich mehrere Notrufe eingegangen. Die Anrufer sprachen alle von gut 20 Menschen, die in eine Massenschlägerei verwickelt waren. Auslöser soll ein unglückliches Rangieren mit einem Auto gewesen sein. Das Auto beschädigte einen Ausstellungstisch. Daraufhin sollen die Beteiligten mit Eisenstangen aufeinander losgegangen sein. Die Polizei rief ihre Kollegen aus den Nachbarkreisen zu Hilfe. Die Feuerwehr richtete einen sogenannten Bereitstellungsraum an der Hansalinie im Industriegebiet ein. Hier sollten die Fäden für die Rettungskräfte zusammenlaufen. Als die Polizei ankam hatte sich die Gruppe der Schläger bereits zerstreut. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Die Polizei hat viele Zeugen befragt. Das wertet sie jetzt aus, um heute Hintergründe zu klären. Nach ein einhalb Stunden war der Einsatz zuende.

Heute startet die Jakobikirmes in ihren letzten Tag. In einer ersten Bilanz ist die Gemeinde mit der Besucherzahl zufrieden.

Foto: www.andre-braune.de