Polizei ermittelt nach Motorradunfall in Nordkirchen

Wieder ist ein Motorradfahrer im Kreis Coesfeld in einen Unfall verwickelt gewesen, in diesem Fall in Nordkirchen. Die Polizei hat heute Mittag erste Erkenntnisse vorgestellt. Ein Motorradfahrer hatte an der Münsterstraße an einem Stopp-Schild angehalten. Eine Autofahrerin bemerkte das zu spät und fuhr auf. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.