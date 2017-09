Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall zwischen Cappenberg und Südkirchen

Die Polizei untersucht heute die Ursache eines Unfalls auf der Landstraße zwischen Cappenberg und Südkirchen. Ein Fahranfänger war hier am Nachmittag mit seinem Auto aus der Kurve geflogen. Die Polizei prüft jetzt unter anderem, ob er möglicherweise zu schnell war. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Der junge Mann war dann aber glücklicherweise nicht so schwer verletzt, wie zunächst befürchtet. Deshalb brachte ihn ein Krankenwagen in eine Klinik.