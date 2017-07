Polizei ermittelt weiter nach Busunfall in Bösensell am Wochenende

Ein Unfall mit einem Bus in Bösensell am Sonntag Morgen wirft bei der Polizei heute Nachmittag weiterhin viele Fragen auf. Der Bus war in Richtung Appelhülsen unterwegs. In Höhe der Tankstelle an den Möbelhäusern sprang plötzlich ein Fussgänger auf die Straße und der Bus erfasste ihn. Er kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Busfahrer und Busfahrgäste blieben unverletzt. Erst heute hat die Polizie geklärt, dass es sich bei dem Fußgänger um einen syrischen Flüchtling handelt. Warum er vor den Bus sprang, ist noch völlig offen.