Polizei hofft auf Hinweise nach Supermarkt-Einbruch in Südkirchen

Ihre Hilfe ist gefragt, um einen Einbruch in einen Supermarkt in Südkirchen aufzuklären. Darum bittet die Polizei. Am ersten Märzwochenende waren Unbekannte in einen Supermarkt an der Oberstraße eingestiegen. Sie knackten viele Türen im Markt und flüchteten mit großer Beute. Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten vor dem Einbruch die Gegend genau ausbaldowert haben. Unter anderem kappten die Einbrecher das Telefonkabel des Marktes. Das Kabel ist am Parkplatz des Marktes verlegt. Hat vielleicht jemand Unbekannte hier werkeln sehen? Fragt die Polizei. Das Foto zeigt, wo genau die Unbekannten das Kabel kappten.