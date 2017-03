Polizei im Kreis zählt bereits den dritten tödlichen Unfall dieser Motorradsaison

Die Zeichnungen der Polizei nach einem Motorradunfall vor etwas über einer Woche sehen Sie noch immer deutlich auf der Landstraße kurz hinter Merfeld in Höhe des Letter Bruchs. Und heute ist klar, der Motorradfahrer hat den schweren Unfall nicht überlebt. Er ist jetzt im Krankenhaus gestorben. Das ist damit der dritte tödliche Unfall mit einem Motorradfahrer zu Beginn ihrer Saison im Kreis Coesfeld. Das ist ein Schlag nach der guten Bilanz im vergangenen Jahr ohne tödliche Unfälle. Die Polizei plant in diesem Jahr ohre Vorbeuge-Kampagnen mit Tempo-Kontrollen und Gesprächen an Biker-Treffs verstärkt fortzusetzen.