Polizei informiert Autofahrer über Rettungsgasse am Autohof in Senden

Auf dem Autohof in Senden sehen Sie heute viele Polizei- und Feuerwehrwagen. Gemeinsam mit den Feuerwehren Senden und Dülmen, klärt die Polizei hier Autofahrer über die Rettungsgasse auf. Die Auto- und LKW-Fahrer hören sehr geduldig zu. Die Polizisten klopfen einfach an ihre Scheiben oder sprechen sie an den Tanksäulen an. So eine Aktion ist wichtig, damit jeder die Rettungsgasse im Kopf hat: die Autos auf der linken Spur fahren nach links, die anderen nach rechts. Daran erinnern übrigens auch die Radio Kiepenkerl Rettungsgassenaufkleber. Die kleben Sie sich einfach hinten an die Scheibe. Infos zu unseren Rettungsgassenaufklebern finden Sie HIER.