Polizei klärt Einbruch Ende August in Coesfeld auf

Ein Einbrecher in Coesfeld sitzt in Untersuchungshaft. Damit hat die Polizei einen weiteren Fall aufgeklärt. Der junge Mann war Ende August durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Haus eingestiegen. Während die Bewohner schliefen, durchsuchte er die Zimmer und flüchtete unter anderem mit Handys, Handtaschen und Ausweispapieren. Die Spuren führten zu dem Coesfelder, der erst im Januar das Gefängnis verlassen hatte. Er hatte, ebenfalls wegen Einbrüchen, eine Haftstrafe verbüßt. Im ersten Halbjahr zählte die Polizei rund 240 Einbrüche, im Vorjahr waren es noch rund 430.