Polizei klärt Hubschrauber-Einsatz über Dülmen auf

Hubschrauber-Lärm beendete für viele Menschen die vergangene Nacht. Er flog dicht über die Dächer und Schornsteine in Dülmen - auf der Suche nach Auto-Dieben. Die Polizei hat jetzt Einzelheiten zu dem Hubschrauber-Einsatz vorgestellt! Drei verdächtige Männer hatten mitten in der Nacht hochwertige Geländewagen auf einem Lastwagen verladen! Zeugen beobachteten das und riefen die Polizei. Zwei Täter konnten flüchten, den Dritten, einen Mann aus Polen, konnten die Ermittler festnehmen! Er gab zu, dass er mit seinen Komplizen die Autos in Duisburg und Mettmann gestohlen hat. Mit dem Hubschrauber suchte die Polizei über Dülmen erfolglos die anderen Verdächtigen. Stattdessen entdeckten sie einen weiteren gestohlenden Geländewagen.