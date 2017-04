Polizei rätselt über Einbruch in Dülmener Spielehalle

Die Polizei beschäftigt sich heute Mittag mit dem Einbruch in eine Spielhalle an der Münsterstraße in Dülmen! Unbekannte sind hier in der Nacht eingestiegen - wie sie das geschafft haben, ist bisher unklar. Denn nur an den Spielautomaten fanden die Ermittler Spuren der Täter. Sie hebelten diese auf und holten die Münzen heraus. Anschließend flüchteten sie mit dem Bargeld. Die Polizei hofft, dass aufmerksame Zeugen in der Nacht noch unterwegs gewesen sind und etwas beobachtet haben!