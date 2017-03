Polizei schnappt pöbelnden Lüdinghauser

Heute muss ein junger Mann aus Lüdinghausen vermutlich seinen Kater pflegen. Die Polizei ermittelt gegen ihn und wartet jetzt noch auf die Ergebnisse einer Blutprobe. Der junge Lüdinghauser pöbelte am Abend in der Wilhelmstraße vor einer Gaststätte Fußgänger an. Als er die Polizisten sah, stieg er auf sein Fahrrad und machte sich davon. Keine Chance, die Polizei stoppte ihn und nahm ihn mit zur Wache.