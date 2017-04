Polizei startet mit ihrer Motorrad-Aktion "Poli-Tour"

Überall bei uns im Kreis Coesfeld sind sie heute wieder zu hören und in großen Gruppen unterwegs. Motorradfahrer nutzen das Klasse-Wetter heute mit ihren lauten, aufröhrenden Maschinen für weite Touren! Aber schon jetzt, früh in dieser Motorradsaison gab es viele schwere Motorrad-Unfälle bei uns im Kreis. Drei davon endeten tödlich! Deshalb startet die Polizei heute ihre Kampagne „Poli-Tour“ am Longinusturm in den Baumbergen. Gemeinsam gehen Polizisten mit Motorradfahrern auf Tour. Bei mehrereren Stationen gibt es Infos zu Unfallrisiken und Unfallfolgen, Erste Hilfe und zur richtigen Motorradkleidung. Viele Fahrer nutzen das Angebot - einige "Politour"-Termine der Polizei in dieser Saison sind ausgebucht. Mit der Aktion will die Polizei viele Motorradfahrer erreichen und die Unfallzahlen senken.