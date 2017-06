Polizei sucht Brandursache in Ascheberger Osterbauerschaft

Die Polizei ist heute Vormittag auf der Suche nach der Ursache eines Feuers in der Osterbauerschaft bei Ascheberg. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten hier heute morgen einen in Flammen geratenen Holzlagerplatz. Ein in der Nähe stehendes Auto hatte schon Feuer gefangen. Durch das Feuer standen auch schon einige Baumkronen des umliegenden Waldes in Flammen, als die Feuerwehr-Autos aus Ascheberg und Davensberg eintrafen. Die Feuerwehr brachte die Lage schnell unter Kontrolle. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz.