Polizei sucht EC-Karten-Dieb aus Lüdinghausen

Einige Fälle beschäftigen unsere Polizei im Kreis Coesfeld über Monate, teilweise über Jahre. Heute haben die Ermittler neue Spuren nach einem Geldbörsen-Klau im vergangnen September im Edeka-Markt in Lüdinghausen. Mit einer gestohlenen EC-Karte hat ein Unbekannter an mehreren Automaten in Bank-Filialen Geld abgehoben. Die Ermittler haben die Videos aus den Filialen ausgewertet und fragen Sie: Haben Sie diesen Mann in Lüdinghausen und Nachbarorten gesehen? Die Polizei erhofft sich wichtige Hinweise, um den Fall jetzt noch zügig aufzuklären.