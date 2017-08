Polizei sucht ehrlichen Dieb in Nordkirchen

Ein ehrlicher Einbrecher – gibt es soetwas tatsächlich? Ja – und zwar in Nordkirchen. Die Polizei ist immer noch auf der Suche nach dem Unbekannten... Der Einbrecher war am Wochenende in einen Imbiss am Ludwig-Becker-Platz eingestiegen. Er versuchte die Kasse aufzuhebeln – vergeblich. Schließlich nahm er sich eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank und legte dafür zwei Euro auf den Tresen. Der Einbrecher verschwand – Zeugen sahen ihn flüchten. Die Polizei hofft auf weitere Hinweise, um den ehrlichen Einbrecher zu schnappen. So sah er aus: ca. 1,80m groß, schlank, bekleidet mit grauer Jeans, weißem Hemd und rot-schwarzer Mütze. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 02591/ 79 30 entgegen.