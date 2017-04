Polizei suchte vermisste Bulderanerin mit Hubschrauber

Hubschraubergeräusche mitten in der Nacht in Buldern haben viele Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Sie hörten das Knattern der Rotoren und sahen Scheinwerferlicht. Was war denn da los? Die Polizei war auch der Suche nach einer vermissten Frau aus Buldern. Sie hatte sich in der Dunkelheit verirrt und dann völlig die Orientierung verloren. Bekannte meldeten sie als vermisst. Das Handy funktionierte noch. Die Bulderanerin gab an, in unwegsamem Gelände festzustecken. Die Polizei suchte am Boden und aus der Luft und fand die Frau glücklicherweise ziemlich schnell. Heute erholt sie sich von ihrem aufregenden Ausflug.