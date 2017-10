Polizei und Landwirt fangen Schafe bei Holtwick ein

Da hat ein Landwirt in der Rosendahler Bauerschaft Höven heute Nachmittag erleichtert durchgeathmet. Autofahrer hatten dafür gesorgt, dass seine Schäfchen den Ausbruch aus ihrem Gehege ungeschadet überstanden haben. Autofahrer rieben sich unterwegs zwischen Coesfeld und Holtwick auf der B474 verwundert die Augen. Die Schafherde stand plötzlich in der Bauerschaft Höven mitten auf der Straße. Die Polizei und ein benachbarter Landwirt trieben die Tiere auf eine Weide direkt neben der Straße - nachdem Autofahrer die Herde mit ihren Autos eingekesselt hatten. So konnte nicht entkommen, bis die Polizei da war. Danach suchte die Polizei nach dem Besitzer der Tiere. Und jetzt, im Feierabend-Verkehr ist die B474 zwischen Coesfeld und Holtwick für Sie endlich wieder frei.