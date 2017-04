Polizei und Rettungsdienste bereiten sich auf den Tanz in den Mai vor

Sie genießen heute Morgen das Frühstück ganz besonders - und planen Ausflüge und Feiern. Das XXL-Wochenende geht weiter. Heute Abend sind viele Menschen im Kreis auf den Beinen, bei einer der zahlreichen "Tanz-In-Den-Mai"-Parties. Unter anderem in Herbern im Heidekrug, in Holtwick auf der Kirmes und im Bürgerzentrum Schulze Frenking in Appelhülsen. Polizei und Rettungsdienst sind verstärkt im Einsatz - das ist nötig, sagt Michael Hofmann vom Deutschen Roten Kreuz für den Kreis. Morgen geht es dann weiter - Polizei und DRK haben unter anderem die große Party am Klutenseebad in Lüdinghausen im Blick.