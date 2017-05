Polizei und Rettungskräfte ziehen Bilanz nach Maifeiern im Kreis Coesfeld

Einige Jugendliche im Kreis Coesfeld schleppen sich heute Morgen doch ziemlich erschöpft zur Schule. Sie haben den Mai ausgiebig begrüßt und Polizei und Rettungsdienst einen arbeitsreichen Mai-Feiertag beschert. Heute Morgen hat die Polizei einer allererste Bilanz gezogen. Es ist eine ganze Menge losgewesen. 10 größere Mai-Veranstaltungen hat es im Kreis gegeben. 25 Einsätze hat die Polizei bis in die Nacht hinein gezählt. In Lüdinghausen eskalierte ein Streit. Ein Angreifer versprühte Reizgas. Drei Menschen wurden verletzt. In Dülmen fanden es Jugendliche unglaublich witzig, Verkehrsschilder rumzudrehen und Leitpfosten herauszureißen. Einige Jugendliche mit Leitpfosten im Gepäck sind der Polizei übrigens in die Hände gelaufen und Wahlplakate haben sich Vandalen auch noch vorgenommen. Unbekannte sind in der Nacht auf den Maifeiertag ins Bad Düb eingestiegen- Was weggekommen ist, schaut das Badteam heute. Drei Einsätze gab es, weil sich Feiernde besinnungslos betrunken hatten. Einer davon ist erst 16 Jahre alt. Insgesamt musste der Rettungsdienst am ersten Mai rund 100 mal ausrücken, in erster Linie wegen Schnittwunden und zu viel Alkohol. Bei Städten und Gemeinden steht heute das große Aufräumen an. Bauhöfe ziehen zu den Treffpunkten und klauben Müll auf.