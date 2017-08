Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nach tödlichem Unfall auf Billerbecker Landstraße

Die Polizei klärt heute weiter Hintergründe des schrecklichen Unfalls mit drei toten Frauen in Billerbeck. Techniker untersuchen das Unfallauto und ein Gutachter ermittelt für die Staatsanwaltschaft. Klar ist bislang, dass am Nachmittag eine Fahrerin aus Rorup in Richtung Billerbeck unterwegs war. In der Bauerschaft Alstätte passierte das Unglück. Die Fahrerin geriet in einer Kurve in den Gegenverkehr. Hier stieß sie mit dem Auto zusammen, mit dem die drei älteren Frauen unterwegs waren. Die drei Billerbeckerinnen starben noch an der Unfallstelle. In diesen Unfall wurde noch ein Coesfelder verwickelt. Er wurde ebenso wie die Unfallfahrerin und ihr Ehemann, der mit im Auto saß, schwer verletzt. Die schreckliche Bilanz: Drei Tote und drei Schwerverletzte. Polizei, Feuerwehr und das Ordnungsamt der Stadt Billerbeck waren im Einsatz. Die Landstraße war rund 5 Stunden gesperrt. Vor 10 Jahren gab es in dem schon einmal einen tödlichen Unfall. Damals starben vier junge Männer nach einem Unfall auf der Landstraße.



Fotos: Andre Baune