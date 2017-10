Polizei und Stadt warnen vor Blaualgen im Klutensee in Lüdinghausen

Das ist eine beunruhigende Nachricht heute morgen. Im Lüdinghauser Klutensee könnten sich möglicherweise Blaualgen gebildet haben. Darauf weisen Polizei und Stadt Lüdinghausen hin.

Aufgrund der Algen ist gestern ein Hund gestorben, der im See gebadet hat.

Blaualgen sorgen bei Erwachsenen dafür, dass ihnen übel wird und sie in der Regel auch erbrechen müssen. Kinder können sich daran vergiften. Und bei Hunden und Katzen wirken Blaualgen in der Regel tödlich.

Woher die möglichen Blaualgen im Klutensee kommen, steht noch nicht fest. Wahrscheinlich haben sie sich infolge des sommerlichen Wetters gebildet.

Die Polizei hat den KLutensee erstmal abgesperrt und warnt davor, ins Wasser zu gehen.

Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei schauen sich heute Vormittag das Wasser im Klutensee in Lüdinghausen an. Außerdem werten sie Wasserproben aus