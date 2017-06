Polizei wertet bei Suche nach vermisster Frau aus Buldern Videoaufnahmen aus

Die Sorgen bei Familie und Freunden wächst mit jedem Tag. Gemeinsam mit der Polizei suchen sie schon 4 Tage nach der vermissten Helga Bautner aus Buldern. Bislang ohne Erfolg. Jetzt hat die Polizei Videoaufnahmen vom Bahnhof in Buldern angefordert. Möglicherweise sei die Frau in einen Zug gestiegen. Dann könnte sie auf den Aufnahmen zu sehen sein. Die Ermittler prüfen das jetzt. Die Vermisste ist 71 Jahre alt. Sie ist dement, das heißt es fällt ihr schwer sich zu orientieren. Am Donnerstagnachmittag war sie aus dem Altenheim verschwunden und nicht zurückgekehrt. Ein Spürhund führte die Polizei in einer ersten Suchaktion zum Bahnhof. Hier verlor sich die Spur. Eine private Suchaktion am Wochenende in dem Bereich verlief ebenfalls erfolgos. Familie und Freunde suchten dabei ein Waldstück hinter dem Bahnhof in Buldern ab. Falls Sie die Frau gesehen haben, melden Sie das bitte der Polizei.