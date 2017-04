Polizei wertet Daten nach Kontrollaktion in Ascheberg aus

Immer mehr Menschen im Kreis Coesfeld stecken Geld in einbruchsichere Fenster und Türen. Dennoch sind die Einbruchszahlen im Kreis weiterhin auf einem hohen Niveau. Mit Schwerpunktkontrollen will die Polizei die Zahlen senken. Bis in den Abend haben Ermitterteams in Ascheberg Fahrer von den Straßen gewunken. Was die Aktion gebracht hat, sehen wir heute Morgen. Die Ermittler werten gerade die ganzen Daten und Namen aus, die sie gesammelt haben. Eine ganze Menge ist zusammengekommen. Die Teams hatten es nicht nur auf reisende Einbrecherbanden abgesehen, sondern auch ein Auge auf Drogenschmuggler und Diebe gehabt. Drogenhunde waren bei der Kontrolle übrigens auch im Einsatz. Was der Polizei besonders aufgefallen ist: Fahrer von Transportern sichern ihre Ladung schlecht. Immer wieder sind sie deswegen bei der Kontrolle aufgefallen. Ausfühliche Ergebnisse der großen Aktion will die Polizei im Laufe des Morgens sagen. Mit ihrer Schwerpunktaktion hat sich unsere Polizei an einem europaweiten Aktionstag gegen Einbrecher beteiligt.