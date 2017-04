Polizei wertet Spuren nach Unfall zwischen Appelhülsen und Bösensell aus

Ein Unfall hat Ihnen am Abend Umwege zwischen Appelhülsen und Bösensell beschert. Die Landstraße war gut eine halbe Stunde gesperrt. Heute Morgen weiß die Polizei, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Ein Autofahrer wollte in Höhe der Autobahnunterführung in einen Wirtschaftsweg einbiegen. Dabei übersah er ein entgegen kommendes Auto. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Bei dem Unfall lief aber Öl und Sprit aus. Die Polizei sperrte die Straße für die Dauer der Reinigungsarbeiten.