Polizei zieht zufriedenstellende Bilanz ihrer Gurt-Aktion im Kreis

Der erste Handgriff vor der Autofahrt gleich auf Ihrem Heimweg sollte zum Anschnallgurt gehen. Und das ist auch für die meisten Menschen im Kreis Coesfeld selbstverständlich. Die Polizei zieht heute eine positive Bilanz ihrer jüngsten Kontrollaktion. Eine Woche lang hat sie kreisweit verstärkt auf Gurtmuffel geachtet und außerdem überprüft, ob Kinder richtig gesichert sind. 24 Knöllchen hat sie geschrieben. Im vergangenen Jahr erwischte sie noch deutlich mehr Gurtmuffel. Der Trend entwickle sich seit Jahren positiv. Immer seltener fallen Gurtmuffel auf. Den meisten Autofahrern sei bewusst, dass ein Gurt bei einem Unfall überlebenswichtig ist. Damit sich das dauerhaft in den Köpfen verankert, beteiligt sich die Polizei auch in Zukunft an Aufklärungs- und Kontrollaktionen.