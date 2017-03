Polizeieinsatz in Lüdinghauser Kindergarten nach Einbruchsversuch

Große Augen aber auch verschüchterte Blicke um die Ecke hat es heute morgen im Lüdinghauser Kindergarten Tüllinghoff gegeben. Viele kleine Kinder haben neugierig den Polizeieinsatz an ihrer Eingangstür verfolgt. In der Nacht hatten Unbekannte versucht die Tür aufzubrechen und in den Kindergarten zu kommen. Geschafft haben sie es allerdings nicht. Die massive Tür hat standgehalten. Allerdings muss sich die Stadt jetzt um den Schaden kümmern. Immer wieder sind Kindergärten und Schulen im Kreis Coesfeld Ziel von Einbrechern. Die Beute ist meist lächerlich gering - der Schaden hingegen fast immer groß.