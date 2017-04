Polizeiermittlungen nach Feuer in Rorup

Was hat das Feuer in der Roruper Bauerschaft Holsterbrink ausgelöst? Das will die Polizei heute klären. Von einer Scheune auf einem Hof ist nur noch das Gerippe übriggeblieben. Abgesperrt ist das ganze mit rot-weissem Flatterband – hier darf niemand hin, die Reste der Scheune könnten einstürzen. Brandexperten suchen hier heute ganz vorsichtig nach Hinweisen auf die Ursache. Das Feuer war am Nachmittag ausgebrochen – die Feuerwehr war bis in den Abend hinein mit Nachlösch-Arbeiten beschäftigt. Menschen wurden nicht verletzt. In der Scheune war unter anderem eine Werkstatt untergebracht.