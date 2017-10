Polizeihubschrauber über Goxel

Sie haben sich heute am frühen Nachmittag über viel Polizei in der Coesfelder Bauerschaft Goxel gewundert. Über Ihnen kreiste ein Polizeihubschrauber. Die Polizei sagte uns, sie habe eine vermisste Frau gesucht. Zum einen aus der Luft mit einem Hubschrauber, zum anderen am Boden mit Suchhunden. Die Aktion ist heute Nachmittag mit Erfolg zuende gegangen. Die Polizei hat die Frau gefunden, sie ist mittlerweile wieder wohlbehalten zuhause. Angehörige und Nachbarn atmen auf.