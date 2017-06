Polizeiübung in Billerbeck beendet

Die Polizei wertet ihre Großübung in Billerbeck aus. Bis etwa 11:30 Uhr hatte sie den Einsatz bei einer Geiselnahme gebrobt. Drei Geiseln befanden sich in der Gewalt eines Mannes, eine davon war verletzt. Die Einsatzkräfte lösten die Aufgabe und nahmen den Geiselnehmer fest. In den Auswertungsgesprächen geht es jetzt darum, wie gut die Übung gelaufen ist. Was hat gepasst und was lässt sich noch verbessern. Wähend der Übung waren in der Billerbecker Innenstadt einige Straßen gesperrt.