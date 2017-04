Polizisten aus dem Kreis Coesfeld bei AfD-Parteitag in Köln

Polizisten aus dem Kreis Coesfeld sind an diesem Wochenende in Köln im Einsatz. Gemeinsam mit 4000 Kollegen begleiten sie den Bundesparteitag der Alternative für Deutschland. Die Polizei erwartet rund 50.000 Gegendemonstranten. Auch politisch dürfte es bei dem Parteitag hoch her gehen, sagt Radio Kiepenkerl Politikwissenschaftler Klaus Schubert von der Uni Münster. Die AfD sei mittendrin in einem Richtungsstreit. Die Partei sei sich uneinig, wie sie in Zukunft weiterarbeiten will. AfD-Chefin Frauke Petry steht nicht als Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl zur Verfügung. Weder allein noch als Teil eines Teams. Marc Kublun, der Landtagskandidat für den Kreis Coesfeld von der AfD, hofft, dass sich die zerstrittene Parteispitze während des Parteitags gegenseitig stärkt und zusammenwächst.