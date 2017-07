Polizisten radeln durch den Kreis nach Billerbeck

In Billerbeck atmen 70 Polizisten jetzt kräftig durch! Sie haben in dieser Woche über 350 Kilometern bei uns im Münsterland auf dem Fahrradsattel verbracht. Mit dieser Aktion haben sie Spenden für krebskranke Kinder gesammelt - Jetzt stärken sich die Polizisten auf dem Parkplatz am Rathaus nach einer anstrengenden End-Etappe. Denn einige aus dem Pulk haben heute Vormittag die Route über die Baumberge genommen. Vor allem beim Anstieg vor dem Lonignusturm ächtzen da die Räder der Polizisten. Die mussten hier nämlich kräftig in die Pedale treten, trotz schon schmerzender Oberschenkel aus den vergangenen Tagen. Jetzt ist aber erstmal entspannen angesagt! Und Gelenke ausschütteln. Vor einer Stunde haben sie Billerbeck erreicht. Das war das End-Ziel der Polizisten. Die Polizei im Kreis Coesfeld hat hier ihre Kollegen empfangen und für eine Stärkung gesorgt. Jetzt schauen die Organisatoren der Verantwortlichen, wie viele Spenden die Aktion eingebracht hat. Unter anderem waren Polizisten aus Deutschland, Tschechien und Luxemburg bei dieser Aktion dabei.