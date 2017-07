Positive Bilanz nach einem Jahr mit Rettungswagen eines privaten Dienstes in Nordkirchen

Für schnelle Hilfe im Ernstfall sorgt ein Rettungswagen in Südkirchen seit einem knappen Jahr. Der private Dienst ist im vergangenen Jahr im Schnitt einmal am Tag unterwegs gewesen. In diesem Jahr hat es bislang sogar schon etwas mehr Einsätze gegeben. Das Rettungsteam und die Gemeinde haben Bilanz gezogen und sie sind zufrieden mit dem Konzept. Früher mussten Rettungswagen weite Wege aus Nachbarorten zurücklegen. Das dauerte schon mal 20 Minuten. Der private Dienst kommt dreimal so schnell an. In den kommenden Wochen wollen die Partner darüber nachdenken, ob ein Standort in Nordkirchen nicht optimaler wäre als in Südkirchen.