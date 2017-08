Preis für Sportjugendarbeit verliehen

Dass sich junge Menschen ehrenamtlich im Sportverein engagieren, ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich - Ganztagsschule, Ausbildung und Arbeit nehmen viel Zeit in Anspruch. Auf die ehrenamtliche Arbeit ihrer Mitglieder sind die meisten Vereine aber angewiesen, ohne sie sind die Sportangebote kaum zu stemmen. Die Sportjugend im Kreis Coesfeld verleiht deshalb regelmäßig Preise an Ehrenamtliche, die sich für die Jugend in Sportvereinen engagieren. In diesen Minuten ehrt sie Jan Weber vom TV Dülmen. Er ist seit 3 Jahren für viele wichtige Aufgaben im Basketballbereich des Dülmener Vereins verantwortlich. Er organisiert den kompletten Jugendbereich. Dazu gehört, dass er jüngere Basketballspieler zu Übungsleitern ausbildet. Dann ist er auch selbst Trainer von zwei Jugendmannschaften. Außerdem organisiert er Schiedsrichterkurse, da kommt insgesamt also viel Arbeit zusammen. Der Preis heute ist ein kleines Dankeschön für seinen großen Einsatz.