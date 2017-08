Premiere: Dülmener Spezialitäten-Markt läuft an

Viele Händler im Kreis Coesfeld haben mit der Konkurrenz in den umliegenden Großstädten zu kämpfen. Gerade samstags machen viele Menschen und Familien Ausflüge zum Einkaufen nach Münster und ins Ruhrgebiet. Um mehr Menschen in unsere Innenstädte zu locken, setzen viele Städte und Gemeinden auf Veranstaltungen und Aktionen. In Dülmen feiert deshalb seit einer halben Stunde der "Spezialitätenmarkt" Premiere. Nach Dienstag und Freitag ist es der dritte Markttag in einer Woche. Die Organisatoren sind trotzdem zuversichtlich, dass gerade viele Berufstätige Samstag zum Markt gehen, da sie es unter der Woche zeitlich nicht schaffen. Die Atmosphäre soll außerdem viel gemütlicher sein. Nach, oder zwischen dem Einkauf von Gemüse, Obst, Fleisch und Käse setzen Besucher sich an eine Bierbank, essen eine Kleinigkeit - zum Beispiel italienische Antipasit, Flammlachs, oder Reibekuchen. Es gibt Stände mit Wein und Kaffee-Spezialitäten. Die Organisatoren hoffen, dass der Spezialtätenmarkt jeden Samstag ein fester Treffpunkt zum Klönen und gemütlichen Beisammensitzen mit Freunden wird. Ob das geklappt hat, erfahren wir im Oktober. Dann ist die Testphase vorbei und die Organisatoren entscheiden, ob es weitergeht.