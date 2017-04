Preußen gewinnen zu Hause gegen Sportfreunde Lotte

Fans des Fußball Drittligisten Preußen Münster aus dem Kreis Coesfeld starten heute Morgen zufrieden in den neuen Tag. Die Preußen holen einen 1 :0 Heimsieg gegen die Sportfreunde Lotte. Das Tor für Münster fiel erst wenige Minuten vor Schluss. Durch den Sieg klettern die Preußen in der Tabelle ins Mittelfeld. Der Klassenerhalt rückt näher. Enttäuscht ist der Trainer der Sportfreunde Lotte Ismail Atalan aus Senden. Für seine Mannschaft war es das sechste Spiel ohne Sieg in Folge.