Preußen Münster beendet Saison 2016/2017 auf Rang 9 - 0:1-Pleite gegen Regensburg

Am Ende ist es Platz 9 - Fans des Fußball-Drittligisten Preußen Münster im Kreis Coesfeld sind nach einer schweren Saison absolut zufrieden mit dem Platz im Mittelfeld der Tabelle. Die Preußen verlieren ihr letztes Spiel am Nachmittag zwar mit 0:1 gegen Jahn Regensburg - das tut den Fans aber kaum noch weh! Wochenlang stand Preußen Münster in dieser Saison auf Abstiegsplätzen, mit einem tollen Kampf konnten sie sich aber in der Tabelle hocharbeiten und zuletzt vorzeitig den Klassenerhalt klarmachen!