Preußen Münster empfängt den Karlsruher SC

Fans des Fußball-Drittligisten Preußen Münster im Kreis Coesfeld freuen sich auf heute Nachmittag. Dann spielt ihr Team zu Hause gegen den Karlsruher SC. Bei den Preußen gibt es Licht und Schatten. Erst gab's den tollen Heimsieg gegen Osnabrück. Dann die knappe Niederlage in Unterhaching. Preußen-Trainer Benno Möhlmann will heute an das Spiel gegen Osnabrück anknüpfen. 7.000 Zuschauer erwarten die Preußen heute im Heimspiel gegen Karlsruhe. Anpfiff ist um 14 Uhr.



Foto: Unser Preußen Münster-Reporter Philipp Böckmann (links) im Gespräch mit Preußen-Trainer Benno Möhlmann.