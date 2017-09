Preußen Münster-Fanclubs im Kreis Coesfeld hoffen auf Stadionbau in Bösensell

Ein Fußballstadion mit Platz für 40.000 Zuschauern würde Bösensell und den Kreis Coesfeld ganz weit nach vorne bringen. Drittligist Preußen Münster und die Gemeinde Senden sprechen gerade über einen möglichen Standort in Bösensell. Morgen trifft sich die Vereinsspitze von Preußen Münster. Nach dem Treffen gibt es eventuell mehr Informationen wie konkret eine bundesligataugliche Fußballarena in Bösensell ist. Preußen Münster-Fanclubs im Kreis Coesfeld sind ganz aus dem Häuschen. Benedikt Meis vom Nottulner Fanclub Gerties Adler fänds prima! Genauso wie die Ballbreakers aus Holtwick. Sie würden sich über die kürzeren Wege freuen. Auch die Flying Eagles aus Dülmen hätten an einem Stadion in Bösensell ihre Freude.

Das mögliche Grundstück in Bösensell gehört nicht der Gemeinde. Aber es gibt schon Gespräche zwischem dem Besitzer, der Gemeinde Senden und dem Verein Preußen Münster.