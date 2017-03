Preußen Münster gewinnt gegen FSV Frankfurt

Fußball Drittligist Preußen Münster hat am Abend gegen den FSV Frankfurt gespielt. Dieses Kellerduell konnten die Preußen am Ende für sich entscheiden. Nach einem frühen Rückstand gabs einen späten Siegtreffer für die Preußen. Es ist ein ganz wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Münster klettert in der Tabelle auf Platz 17 und steht nicht mehr auf einem Abstiegsplatz.