Preußen Münster holt einen Punkt bei Rot Weiß Erfurt

Fußballdrittligist Preußen Münster holt bei Rot Weiß Erfurt einen Punkt. Die Preußen spielen 0:0. In der Tabelle bleibt Münster damit im Mittelfeld. Es ist so gut wie sicher, dass die Preußen in dieser Saison mit dem Abstieg nichts zu tun haben.