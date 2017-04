Preußen Münster kann Klassenerhalt heute näher kommen

Für Fußball Drittligist Preußen Münster ist der Klassenerhalt so gut wie sicher. Ein Sieg heute in Erfurt würde sie die Mannschaft dem Ziel ein Stückchen näher bringen. Aktuell stehen die Preußen auf Platz 13 der Tabelle. Anpfiff in Erfurt ist um 14 Uhr.