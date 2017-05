Preußen Münster schafft den Klassenerhalt

Jetzt ist es offiziell: Die Fußballer von Preußen Münster spielen auch in der kommenden Saison in der Dritten Liga. Die Preußen gewannen zu Hause mit 5 zu 1 gegen Zwickau und schafften damit den vorzeitigen Klassenerhalt. Gleichzeitig feierte den die Preußen ihren 111. Vereinsgeburtstag. Am kommenden Sonntag geht es für die Preußen weiter: Auswärts in Chemnitz.

