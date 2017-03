Preußen Münster siegt zum dritten Mal in Folge

Es läuft wieder bei Fußball Drittligist Preußen Münster. Die Preußen gewinnen ihr drittes Spiel in Folge. Gegen den VfR Aalen stand es am Ende 2:1. Die Preußen drehten das Spiel nach einem frühen Tor der Gäste. Dank des Siegs steht Preußen Münster aktuell auf Platz 12 in der Tabelle. Damit sind die Abstiegssorgen erstmal vom Tisch.