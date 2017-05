Preußen Münster spielt heute gegen Chemnitz

Fußball Drittligist Preußen Münster spielt heute in Chemnitz. Die große Spannung ist raus, denn den Klassenerhalt haben die Preußen schon geschafft. Heute geht es praktisch um nichts mehr. Trotzdem rechnet Trainer Benno Möhlmann damit, dass sein Team heute in Chemnitz motiviert ist. Denn mit ein paar Punkten mehr, steigen die Preußen in der Tabelle. Das wirkt sich am Ende der Saison auf die Prämie aus. Anpfiff in Chemnitz ist heute um 14 Uhr.