Preußen Münster trifft auf Vfl Osnabrück

Fußball Drittligist Preußen Münster steckt tief drin im Tabellenkeller. Heute soll es den Befreiungsschlag geben: Im Heimspiel gegen den VfL Osnabrück hofft Preußen Trainer Benno Möhlmann, dass es für sein Team besser läuft als zuletzt. 7 mal in Folge gab es für die Preußen keinen Sieg. Für ihn kommt das Derby gegen den Erzrivalen Osnabrück zur richtigen Zeit. Anpfiff im Preußenstadion in Münster ist um 14 Uhr. Der Verein rechnet mit über 10.000 Zuschauern. Die Polizei sorgt verstärkt für die Sicherheit beim Spiel - sie trennt Fangruppen schon am Bahnhof, damit es gar nicht erst zu Krawallen kommt.