Preußen-Stadion in Bösensell: Bürgermeister Täger bestätigt Gespräche

Da horchen Fans des Fußball-Drittligisten Preußen Münster heute Nachmittag ganz genau hin. Auf der Suche nach dem Standort für ein neues Stadion des Fußballvereins aus Münster ist aktuell ein Grundstück in Bösensell im Gespräch. Das hat der Bürgermeister der Gemeinde Senden auf Radio Kiepenkerl-Nachfrage bestätigt. Es habe Gespräche zwischen der Gemeinde und dem Vereinsvorstand gegeben. In Bösensell könnte demnach ein bundesligataugliches Fußballstadion in der Nähe der Autobahnabfahrt entstehen! Der Verein könnte es hier bauen. Die Anbindung für Auto- und Bahnfahrer sei optimal. Ein Neubau eines solchen Stadions innerhalb der Stadt Münster würde immer unwahrscheinlicher - deshalb suche der Verein mittlerweile in der näheren Umgebung nach Standorten. Die Gemeinde will jetzt abwarten, bis der Verein mit näheren Plänen auf sie zu kommt.