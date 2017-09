Preußen-Stadion in Bösensell wird wahrscheinlicher

Das Warten hat bald ein Ende für Fans des Fußball-Drittligisten Preußen Münster. Bis Ende des Jahres will der Vorstand entscheiden, wo das neue, geplante Stadion hinkommt. Das hat er heute gesagt. Ein Standort innerhalb der Stadt Münster ist dabei immer unwahrscheinlicher. Top-Favorit ist und bleibt Bösensell. Und das freut viele Fußballfans im Kreis Coesfeld ganz besonders. In Bösensell gibt es ausreichend Platz und eine gute Anbindung zum Auto- und Bahnverkehr. Weiter im Rennen bleibt aber auch ein Standort in Greven im Nachbarkreis Steinfurt in der Nähe des Flughafens Münster/Osnabrück. Der Rat in Münster soll in drei Wochen endgültig entscheiden, ob die Stadt nochmal einen Versuch unternimmt, ein Stadionneubau innerhalb der Stadt zu realisieren. Fakt ist aber jetzt schon: Das Stadion an der Hammer Straße hat keine Zukunft. Investoren hatten das abgelehnt. Und auch bei drei weiteren möglichen Standorten innerhalb Münsters ist die Stadt aktuell eher skeptisch.