Preußen verpassen ersten Heimsieg

Fussball Drittligist Preußen Münster verpasst in der Nachspielzeit den ersten Heimsieg nach drei Niederlagen in Folge. Am Ende steht es 1:1 gegen den VfR Aalen aus Baden-Württemberg. Kurz vor Schluss waren die Preußen in Führung gegangen, danach habe die Mannschaft aufgehört Fussball zu spielen, analysiert Preußen- Trainer Benno Möhlmann. Durch das Unentschieden bleiben die Preußen nah dran an den Abstiegsplätzen.