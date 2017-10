Preußenstadion ein Stückchen näher an Bösensell gerückt

Die Chancen für ein Stadion des Fußball-Drittligisten Preußen Münster bei uns im Kreis Coesfeld sind gestiegen. Der Rat in Münster hat am Abend einem Stadion-Neubau in Münster abgelehnt. Im Stadtgebiet wäre nur ein Ausbau des alten Stadions an der Hammer Straße möglich. Der Aufsichtsratsvorsitzende von Preußen Münster, Frank Westermann, ist enttäuscht. Die Preußen wollen jetzt die Gespräche über ein mögliches Stadion in Bösensell intensivieren. Diesen Standort hatte auch noch mal Münsters Oberbürgermeister ins Gespräch gebracht.