Privater Sicherheitsdienst hat in Ferien besonders Fußballplatz in Senden im Blick

Heute fällt Schülern im Kreis das Aufstehen sehr leicht. Den letzten Schultag vor den großen Ferien wuppen sie mit links. In Senden ist das Fußballfeld gleich neben der Edith-Stein-Hauptschule auch in den Ferien gut besucht. Davon geht die Gemeinde aus. Anwohner befürchten noch mehr Lärm abends. Bereits jetzt reißen die Beschwerden nicht ab. Die Gemeinde hat jetzt eine Übergangslösung gefunden. Heute noch schauen ihre eigenen Mitarbeiter an dem Fußballfeld vorbei. Ab dem Wochenende löst ein privater Sicherheitsdienst die Mitarbeiter der Gemeinde ab. Er ist in den Ferien zu verschiedenen Zeiten öfter als sonst in der Gemeinde unterwegs und hat dabei einen besonderes Blick auf das Fußballfeld. Sollte zwischen den Kontrolltouren oder spätabends Trubel auf dem Fußballfeld sein, sollten Anwohner die Polizei rufen. Die Polizei ist vorbereitet. Die Gemeinde hat das mit ihr abgesprochen. Nach den Ferien setzt sich die Gemeinde mit dem Sicherheitsdienst und der Polizei zusammen. Sie ziehen Bilanz und je nach dem, wie die ausfällt, entscheidet die Gemeinde über eine endgültige Lösung.